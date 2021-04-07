Степанов: Первые дозы вакцины Pfizer ожидаем в мае-июне

Министр здравоохранения Максим Степанов ожидает, что в мае-июне в Украину прибудут первые дозы американской вакцины Pfizer с 10 миллионов запланированных на этот год.

Источник: Степанов в комментарии телеканалу "Украина 24"

Прямая речь Степанова: "У нас предусмотрено, что вся поставка всех 10 миллионов (доз - ред.) состоится в течение 2021... Первые партии мы думаем, что получим в течение нескольких месяцев, то есть мы рассчитываем, что в мае по этому контракту мы должны получить первые дози... то есть май-июнь".

Детали: Степанов добавил, что в Украине еще должны прийти 117 тысяч доз вакцин Pfizer по остаточной системе СOVAX. Он заверил, что

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