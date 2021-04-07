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Митинг против карантина в Запорожье закончился открытием дела

Среда, 7 апреля 2021, 19:37
Фото: Нацполиция

Несанкционированных митинг против закрытия непродовольственного рынка в Запорожье закончился открытием дела из-за сопротивления работникам полиции.

Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области

Дословно: "Участники несанкционированного митинга парализовали движение общественного транспорта и помешали работникам полиции привлечь нарушительницу к административной ответственности".

Детали: Утром 7 апреля сотрудниками полиции вызвали на остановку транспорта на улице Жуковского, где более 30 работников рынка "Анголенко" перекрыли движение транспорта. Они непрерывно передвигались по пешеходному переходу, выражая свое недовольство закрытием непродовольственного рынка.

В полиции говорят, что призвали митингующих прекратить препятствовать проезду общественного транспорта.

Однако одна из митингующих вела себя наиболее вызывающе, игнорируя карантин.

Когда полицейские пытались привлечь ее к административной ответственности, около 20 участников митинга помешали этому и оказали сопротивление.

В результате этих действий никто не пострадал.

Движение общественного транспорта восстановили уже после обеда, когда мероприятие завершилось.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам статьи "Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей".

Напомним:

  • В Запорожье с 3 апреля вводят ряд новых ограничений в связи с ухудшением эпидемической ситуации, вызванной коронавирусом.
  • С 9 апреля "красный" уровень эпидемиологической опасности вводится в Запорожской и Хмельницкой областях.

Украинская правда
Темы: Запорожьемитингикарантин


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