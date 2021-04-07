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В РФ назвали фейком сообщения о подмене "Спутника V" в Словакии

Среда, 7 апреля 2021, 19:59

В Российском фонде прямых инвестиций назвали фейковым сообщения о подмене российской вакцины в Словакии.

Об этом говорится в официальном Twitter российской вакцины, сообщает "Европейская правда".

"Сообщение о том, что вакцина "Спутник V" в Словакии чем-то отличается от "Спутника V" в клинических испытаниях со ссылкой на анонимные источники, является фейковым. К сожалению, мы также ожидаем дополнительных фейковых новостей и провокаций от врагов "Спутника V" в Словакии, которые пытаются подорвать доверие к вакцине", – говорится в заявлении.

Ранее словацкая газета Denník N сообщила, что Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал партию "Спутника V", закупленную предыдущим составом правительства, и пришел к выводу, что она не идентична той, которая получила положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

Государственный институт не принял решение о рекомендации прививать население российской вакциной, поскольку не имеет достаточной информации для этого. Это общая позиция института и Министерства здравоохранения.

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.

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Темы: вакцинацияРосcияСловакия


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