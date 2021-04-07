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Напряжение на Донбассе: немецкие "Зеленые" в жестком заявлении о России обратились к Меркель

Среда, 7 апреля 2021, 20:46

Немецкие "Зеленые" выступили с жестким заявлением по последней эскалации РФ в Украине и у ее границ, призвав канцлера Ангелу Меркель созвать "нормандскую встречу" на высшем уровне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении официальных представителей фракции "Зеленых" в немецком Бундестаге в связи с отчетом наблюдательной миссии ОБСЕ и сообщений о передислокации войск РФ.

"Последний отчет наблюдательной миссии ОБСЕ иллюстрирует печальную истину: договоренность о прекращении огня на Донбассе существует только на бумаге. Движение российских войск на границе и в Украине вызывает беспокойство и является недопустимыми. Россия буквально приставила Украине к груди пистолет и шантажирует своего соседа военной эскалацией", - заявили представитель фракции по вопросам восточноевропейской политики Мануэль Сарразин и представитель по вопросам внешней политики Омид Нурипур.

"Зеленые" настаивают, что правительство Германии должно поддержать украинское правительство в его требовании о дипломатическом решении конфликта.

"Призывы в равной степени к обеим сторонам к деэскалации, как это делает правительство Германии, практически циничны, и, прежде всего, играют на руку российской пропаганде. Вместо этого нам сейчас нужен четкий сигнал Кремлю, что дальнейшая эскалация также приведет к дальнейшим санкциям", - заявили представители партии.

Они настаивают на инициировании Берлином проведения встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии.

"Теперь канцлер Меркель должна созвать встречу на высшем уровне в нормандском формате и недвусмысленно дать понять, что продолжающееся нарушение Россией международного права не останется без последствий", - заявили "Зеленые".

Накануне фракция правящего блока ХДС/ХСС в Бундестаге решительно осудила массовую переброску российских войск к границе с Украиной, назвав бряцание оружием Путиным чрезвычайно опасным.

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Темы: ГерманияДонбасс
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