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Украина заверила Молдову в непричастности к похищению судьи Чауса – МИД

Среда, 7 апреля 2021, 21:27

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем заверил в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

Об этом в среду вечером сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

Кулеба рассказал Чокою, что украинские правоохранители ожидали экстрадиции Чауса после положительного для Украины завершения судебного рассмотрения жалобы Николая Чауса на отказ предоставить ему убежище.

Министр заверил, что Украина не причастна к нынешней ситуации с Николаем Чаусом, а для установления всех ее обстоятельств, в частности места пребывания бывшего судьи, предлагает Молдове создать совместную рабочую группу.

Кулеба также заверил, что для Украины Молдова была, есть и остается другом.

"Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинского-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепление европейских перспектив Украины и Молдовы", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, несколько дней назад группа неизвестных вооруженных мужчин похитила судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа.

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Темы: МИДМолдова
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