Зеленский рассказал главе военного комитета НАТО об осложнениях на Донбассе

Президент Владимир Зеленский обсудил с главой военного комитета НАТО Стюартом Пичем осложнения на востоке Украины, несмотря на договоренности о прекращении огня.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Мы благодарны за серьезный интерес НАТО к ситуации в Украине, на востоке и в оккупированном Крыму. Благодарны нашим партнерам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. К сожалению, мы действительно видим сейчас осложнения на востоке Украины, именно на Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов".

Детали: Президент также констатировал, что с декабря на фронте началось осложнение, и к этому времени Украина потеряла более 20 защитников.

Что предшествовало: Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич прибыл с визитом в Украину.

Напомним: