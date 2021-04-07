Зеленский рассказал главе военного комитета НАТО об осложнениях на Донбассе
Президент Владимир Зеленский обсудил с главой военного комитета НАТО Стюартом Пичем осложнения на востоке Украины, несмотря на договоренности о прекращении огня.
Источник: Офис президента
Прямая речь Зеленского: "Мы благодарны за серьезный интерес НАТО к ситуации в Украине, на востоке и в оккупированном Крыму. Благодарны нашим партнерам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. К сожалению, мы действительно видим сейчас осложнения на востоке Украины, именно на Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов".
Детали: Президент также констатировал, что с декабря на фронте началось осложнение, и к этому времени Украина потеряла более 20 защитников.
Что предшествовало: Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич прибыл с визитом в Украину.
Напомним:
- Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ), который позволит стране стать членом Североатлантического альянса.