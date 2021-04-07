Госуправление делами назвало новую стоимость ремонта Офиса президента после акции
Государственное управление делами оценило работы по ремонту и восстановлению здания и прилегающей территории Офиса президента после акции сторонников Сергея Стерненко в 1 571 610 гривен.
Источник: ответ ГУД на запрос "Радио Свобода"
Дословно: "По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием "Спектр" установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания – памятника архитектуры местного значения по адресу город Киев, улица Банковая 11 составляет 1 571 610 гривен".
Детали: В ответе говорится, что в эту сумму входят:
- очистка (мойка) фасада и мощения площади – 297 тысяч гривен;
- ремонт дверных блоков (9 штук) – 1 158 600 грн;
- ремонт окон – 85 тысяч гривен;
- непредсказуемые и дополнительные работы и покрытие рисков – 30 810 гривен.
Что предшествовало: 21 марта "Украинской правде" сообщили в ОП, что по предварительным оценкам, повреждения здания на Банковой оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.
Предыстория:
- Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и забросали здание дымовыми шашками, подожгли двери и табличку. Повреждения здания оценили в 2 млн гривен
- В МВД заявили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой, а потом обнародовали имена подозреваемых. Полиция сперва начала уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия", а потом и по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
- Подозрения объявили: лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и его соратнику Алексею Белковскому, ветерану Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Влад Сорд, главе общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" Роману Ратушному, а также Евгению Строканю, Давиду Гаджимурадову, Артему Лисовцу. Админпротоколы выписали Олегу Кобезкому, Артуру Ефименко, Игорю Поташенкову.
- Суд уже отправил под круглосуточный домашний арест Владислава Гранецкого-Стафийчука (Сорда), Евгения Строканя, Романа Ратушного, Сергея Филимонова и Алексея Белковского.