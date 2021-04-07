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Госуправление делами назвало новую стоимость ремонта Офиса президента после акции

Среда, 7 апреля 2021, 22:32
Госуправление делами назвало новую стоимость ремонта Офиса президента после акции
Фото: Эльдар Сарахман

Государственное управление делами оценило работы по ремонту и восстановлению здания и прилегающей территории Офиса президента после акции сторонников Сергея Стерненко в 1 571 610 гривен.

Источник: ответ ГУД на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием "Спектр" установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания – памятника архитектуры местного значения по адресу город Киев, улица Банковая 11 составляет 1 571 610 гривен".

Детали: В ответе говорится, что в эту сумму входят:

  • очистка (мойка) фасада и мощения площади – 297 тысяч гривен;
  • ремонт дверных блоков (9 штук) – 1 158 600 грн;
  • ремонт окон – 85 тысяч гривен;
  • непредсказуемые и дополнительные работы и покрытие рисков – 30 810 гривен.

Что предшествовало: 21 марта "Украинской правде" сообщили в ОП, что по предварительным оценкам, повреждения здания на Банковой оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.

Предыстория:

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентамитингиСтерненко
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