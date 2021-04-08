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СМИ: У Байдена закончили проверку насчет РФ — вероятны санкции против окружения Путина

Четверг, 8 апреля 2021, 01:34

Чиновники администрации президента США Джо Байдена завершили разведывательную проверку возможных правонарушений России, таких как вмешательство в выборы США и хакерская атака SolarWinds.

Источник: источники Bloomberg

Детали: В связи с этим США могут вскоре объявить об ответных мерах. Ответ США может включать несколько элементов - в частности речь идет выдворении российских разведчиков в США под дипломатическим прикрытием и о санкциях в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также агентств, связанных с вмешательством в выборы.

Напомним: 22 января новоизбранный президент США Байден потребовал у Директората национальной разведки дать оценку насчет возможного вмешательства России в выборы 2020 года в США, использования химического оружия против российского оппозиционера Алексея Навального, вознаграждения за уничтожение американских солдат в Афганистане и масштабного хакерского нападения на американские учреждения.

Темы: СШАРосcия


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