Берлин собирается начать переговоры о покупке вакцины "Спутник V" — Reuters
Германия собирается начать двусторонние переговоры с Россией о получении вакцины против коронавируса "Спутник V".
Источник: источник Reuters
Детали: Европейская комиссия сообщила министрам здравоохранения стран-членов ЕС в среду, что Брюссель не планирует вступать в переговоры с Россией по предварительному контракту на "Спутник V", как это было с другими поставщиками вакцин.
По словам источника, вот почему министр здравоохранения Германии Йенс Спан объявил во время виртуальной встречи, что Германия начнет предварительные переговоры с Россией по двустороннему соглашению о безопасности вакцины.
Во время предварительных переговоров Германия сначала хочет определить, какое количество Россия может поставить и когда.
Как отмечается, в любом случае Германия будет покупать российскую вакцину только после того, как она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), и для этого крайне важно, чтобы Россия предоставила необходимые данные.
Что предшествовало: 7 апреля стало известно, что Бавария закупит 2,5 миллиона доз вакцины "Спутник V", если она будет одобрена EMA.
Напомним:
- В конце марта Германия призвала Европейскую комиссию начать совместные закупки вакцины "Спутник V" для стран ЕС. Представитель немецкого правительства сказал, что первые шаги процедуры закупок в ЕС могут начаться, пока продолжаются проверки EMA.
- Только две страны ЕС, Венгрия и Словакия, пока заказали российскую вакцину.