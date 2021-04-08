Берлин собирается начать переговоры о покупке вакцины "Спутник V" — Reuters

Германия собирается начать двусторонние переговоры с Россией о получении вакцины против коронавируса "Спутник V".

Источник: источник Reuters

Детали: Европейская комиссия сообщила министрам здравоохранения стран-членов ЕС в среду, что Брюссель не планирует вступать в переговоры с Россией по предварительному контракту на "Спутник V", как это было с другими поставщиками вакцин.

По словам источника, вот почему министр здравоохранения Германии Йенс Спан объявил во время виртуальной встречи, что Германия начнет предварительные переговоры с Россией по двустороннему соглашению о безопасности вакцины.

Во время предварительных переговоров Германия сначала хочет определить, какое количество Россия может поставить и когда.

Как отмечается, в любом случае Германия будет покупать российскую вакцину только после того, как она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), и для этого крайне важно, чтобы Россия предоставила необходимые данные.

Что предшествовало: 7 апреля стало известно, что Бавария закупит 2,5 миллиона доз вакцины "Спутник V", если она будет одобрена EMA.

Напомним: