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ВОЗ о связи между AstraZeneca и тромбозом: "Вероятна, но не подтверждена"

Четверг, 8 апреля 2021, 03:33
ВОЗ о связи между AstraZeneca и тромбозом: Вероятна, но не подтверждена

Причинно-следственная связь между вакциной против COVID-19 производства AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов "считается вероятной, но не подтвержденной".

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Консультативной группы по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения

Детали: Независимые эксперты в заявлении, опубликованном после рассмотра последних глобальных данных, заявили, что необходимы специальные исследования, чтобы полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска.

Отмечается, что среди 200 млн человек, которые вакцинировались AstraZeneca, наблюдается небольшое количество случаев образования тромбов.

На следующей неделе эксперты рассмотрят дополнительные данные.

Предыстория:

  • В начале марта десятки стран Европы приостанавливали использование вакцины AstraZeneca из-за расследования случаев смертей вакцинированных из-за формирования тромбов.
  • Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам подтвердил побочный эффект AstraZeneca. В частности, существуют очень редкие случаи образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов в течение 2 недель после вакцинации. Вероятным объяснением комбинации сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов является иммунный ответ, что приводит к состоянию, аналогичному тому, который иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин. Факторы риска не подтверждены.
  • Регулятор ЕС отмечает, что сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, а общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинация
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