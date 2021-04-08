Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ВОЗ о связи между AstraZeneca и тромбозом: "Вероятна, но не подтверждена"

Четверг, 8 апреля 2021, 03:33

Причинно-следственная связь между вакциной против COVID-19 производства AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов "считается вероятной, но не подтвержденной".

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Консультативной группы по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения

Детали: Независимые эксперты в заявлении, опубликованном после рассмотра последних глобальных данных, заявили, что необходимы специальные исследования, чтобы полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска.

Отмечается, что среди 200 млн человек, которые вакцинировались AstraZeneca, наблюдается небольшое количество случаев образования тромбов.

На следующей неделе эксперты рассмотрят дополнительные данные.

Предыстория:

  • В начале марта десятки стран Европы приостанавливали использование вакцины AstraZeneca из-за расследования случаев смертей вакцинированных из-за формирования тромбов.
  • Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам подтвердил побочный эффект AstraZeneca. В частности, существуют очень редкие случаи образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов в течение 2 недель после вакцинации. Вероятным объяснением комбинации сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов является иммунный ответ, что приводит к состоянию, аналогичному тому, который иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин. Факторы риска не подтверждены.
  • Регулятор ЕС отмечает, что сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, а общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Лига Чемпионов: "Бавария" в Мюнхене проиграла ПСЖ, "Челси" сильнее "Порту"

Госуправление делами назвало новую стоимость ремонта Офиса президента после акции

Из-за РФ и ОРДЛО не договорились о соблюдении "тишины" – Арестович о ТКГ

Новости 7 апреля: подозрение брату Вовка, Данилова о гражданстве жены Баканова

Зеленский 8 апреля посетит Донбасс – СМИ

Витренко написал заявление об увольнении – источники

Все новости...
Последние новости
03:33
ВОЗ о связи между AstraZeneca и тромбозом: "Вероятна, но не подтверждена"
02:46
Берлин собирается начать переговоры о покупке вакцины "Спутник V" — Reuters
01:34
СМИ: У Байдена закончили проверку насчет РФ — вероятны санкции против окружения Путина
00:42
В Белом доме хотят назначить спецпосланника для остановки "Северного потока-2" — СМИ
23:55
Лига Чемпионов: "Бавария" в Мюнхене проиграла ПСЖ, "Челси" сильнее "Порту"
23:40
Профильные министры стран ЕС не согласовали инструкцию для вакцины AstraZeneca
23:13
Военный ВСУ получил ранение в результате вражеского обстрела
22:32
Госуправление делами назвало новую стоимость ремонта Офиса президента после акции
22:16
Из-за РФ и ОРДЛО не договорились о соблюдении "тишины" – Арестович о ТКГ
21:57
Популярный мессенджер тестирует опцию платежей криптовалютой
Все новости...