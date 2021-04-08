ВОЗ о связи между AstraZeneca и тромбозом: "Вероятна, но не подтверждена"

Причинно-следственная связь между вакциной против COVID-19 производства AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов "считается вероятной, но не подтвержденной".

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Консультативной группы по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения

Детали: Независимые эксперты в заявлении, опубликованном после рассмотра последних глобальных данных, заявили, что необходимы специальные исследования, чтобы полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска.

Отмечается, что среди 200 млн человек, которые вакцинировались AstraZeneca, наблюдается небольшое количество случаев образования тромбов.

На следующей неделе эксперты рассмотрят дополнительные данные.

Предыстория: