142 млн убытков: экс-руководителю Одесского морпорта сообщили о подозрении

Одному из бывших руководителей ГП "Одесский морской торговый порт" сообщили о подозрении.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора

Детали: Имени чиновника в СБУ не сообщают. По данным следствия, в течение 2018-2019 годов он сдавал в аренду коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам.

Предприниматели использовали буксиры, чтобы предоставлять услуги по буксировке судовладельцам. При этом Одесский морпорт мог самостоятельно предоставлять такие услуги или на более экономически выгодных условиях.

Из-за действий должностного лица эти структуры получали сверхприбыли от судовладельцев, которые должны были поступать в бюджет. ГП недополучило 142 млн грн.

Отмечается, что продолжается досудебное следствие ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.