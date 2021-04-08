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В Бутане за две недели вакцинировали почти 470 тысяч человек

Четверг, 8 апреля 2021, 06:45
В Бутане за две недели вакцинировали почти 470 тысяч человек

В Бутане 469 664 человека получили первую дозу вакцины против COVID-19 - это 62% населения страны.

Источник: AFP, трекер вакцинации The New York Times

Детали: Кампания вакцинации в Бутане началась 27 марта. Целью было вакцинировать 533 тысячи взрослых, не включая беременных женщин, молодых матерей, людей с определенными заболеваниями и серьезно больных, за неделю. Однако впоследствии срок был продлен на несколько недель.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения сообщила AFP, что теперь сотрудники здравоохранения сосредоточили свое внимание на вакцинации людей старше 70 лет, а также жителей с ограниченными возможностями.

Сейчас в стране зарегистрировано 896 случаев заражения COVID-19 и одна смерть.

Как отмечается, в Бутане прививают вакциной AstraZeneca-Oxford, которую подарила Индия.

Согласно трекеру NYT, Бутан находится на 2 месте в мире по проценту граждан, получивших первую дозу вакцины против коронавируса - между Сейшелами и Израилем.

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирус
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