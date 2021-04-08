Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Бутане за две недели вакцинировали почти 470 тысяч человек

Четверг, 8 апреля 2021, 06:45

В Бутане 469 664 человека получили первую дозу вакцины против COVID-19 - это 62% населения страны.

Источник: AFP, трекер вакцинации The New York Times

Детали: Кампания вакцинации в Бутане началась 27 марта. Целью было вакцинировать 533 тысячи взрослых, не включая беременных женщин, молодых матерей, людей с определенными заболеваниями и серьезно больных, за неделю. Однако впоследствии срок был продлен на несколько недель.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения сообщила AFP, что теперь сотрудники здравоохранения сосредоточили свое внимание на вакцинации людей старше 70 лет, а также жителей с ограниченными возможностями.

Сейчас в стране зарегистрировано 896 случаев заражения COVID-19 и одна смерть.

Как отмечается, в Бутане прививают вакциной AstraZeneca-Oxford, которую подарила Индия.

Согласно трекеру NYT, Бутан находится на 2 месте в мире по проценту граждан, получивших первую дозу вакцины против коронавируса - между Сейшелами и Израилем.

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Темы: вакцинациякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

СМИ: У Байдена закончили проверку насчет РФ — вероятны санкции против окружения Путина

Лига Чемпионов: "Бавария" в Мюнхене проиграла ПСЖ, "Челси" сильнее "Порту"

Госуправление делами назвало новую стоимость ремонта Офиса президента после акции

Из-за РФ и ОРДЛО не договорились о соблюдении "тишины" – Арестович о ТКГ

Новости 7 апреля: подозрение брату Вовка, Данилова о гражданстве жены Баканова

Зеленский 8 апреля посетит Донбасс – СМИ

Все новости...
вакцинация
ВОЗ о связи между AstraZeneca и тромбозом: "Вероятна, но не подтверждена"
Берлин собирается начать переговоры о покупке вакцины "Спутник V" — Reuters
Профильные министры стран ЕС не согласовали инструкцию для вакцины AstraZeneca
Последние новости
06:45
В Бутане за две недели вакцинировали почти 470 тысяч человек
05:59
Украина оказалась на 1 месте в Европе по количеству новых больных COVID-19
04:45
142 млн убытков: экс-руководителю Одесского морпорта сообщили о подозрении
03:33
ВОЗ о связи между AstraZeneca и тромбозом: "Вероятна, но не подтверждена"
02:46
Берлин собирается начать переговоры о покупке вакцины "Спутник V" — Reuters
01:34
СМИ: У Байдена закончили проверку насчет РФ — вероятны санкции против окружения Путина
00:42
В Белом доме хотят назначить спецпосланника для остановки "Северного потока-2" — СМИ
23:55
Лига Чемпионов: "Бавария" в Мюнхене проиграла ПСЖ, "Челси" сильнее "Порту"
23:40
Профильные министры стран ЕС не согласовали инструкцию для вакцины AstraZeneca
23:13
Военный ВСУ получил ранение в результате вражеского обстрела
Все новости...