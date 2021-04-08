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Главные новости среды и ночи: подозрение брату Вовка, Россия и ОРДЛО в ТКГ

Четверг, 8 апреля 2021, 08:00
GORDONUA.COM

Из-за РФ и ОРДЛО не удалось договориться о соблюдении "тишины", подозрение брату главы Окружного админсуда Юрию Зонтову - актуальные новости 7 апреля.

О заседании ТКГ

Во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны подтвердили приверженность к соблюдению режима "тишины", однако документально так и не зафиксировали эту позицию из-за  России и представителей ОРДЛО.

По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, Россия и ОРДЛО цеплялись к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности Чевиком.

О брате Вовка

Двое адвокатов-посредников, которых НАБУ и САП разоблачили с поличным при получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК, задержаны

По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, а также большие объемы иностранной наличности.

Вскоре генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении брату председателя ОАСК Павла Вовка - Юрию Зонтову - и еще одному адвокату, которого НАБУ задержало при получении взятки для последующей ее передачи судьям ОАСК.

Помимо этого, Юрия Зонтова отстранили от работы в Службе внешней разведки на время досудебного расследования.

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Украинская правда


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