Россия требует от Украины и НАТО прекратить "доходящую до истерики русофобскую кампанию"

Россия призвала Украину и страны НАТО прекратить "нагнетать напряженную ситуацию на Донбассе и воздержаться от действий, которые могут привести к дестабилизации ситуации в регионе".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию, остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации на востоке Украины", - говорится в заявлении.

В российском МИДе также заявили, что Киев "продолжает стягивать к линии соприкосновения на Донбассе новые силы и вооружения и нарушать режим прекращения огня".

"Одновременно происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.

1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.