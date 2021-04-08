Россия требует от Украины и НАТО прекратить "доходящую до истерики русофобскую кампанию"
Россия призвала Украину и страны НАТО прекратить "нагнетать напряженную ситуацию на Донбассе и воздержаться от действий, которые могут привести к дестабилизации ситуации в регионе".
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД РФ.
"Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию, остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации на востоке Украины", - говорится в заявлении.
В российском МИДе также заявили, что Киев "продолжает стягивать к линии соприкосновения на Донбассе новые силы и вооружения и нарушать режим прекращения огня".
"Одновременно происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.
1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.