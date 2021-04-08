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Меньше половины украинцев постоянно пристегиваются в авто

Четверг, 8 апреля 2021, 10:31
Меньше половины украинцев постоянно пристегиваются в авто
Фото g3grouplimited.com

95% украинцев согласны, что использовать ремни безопасности важно, чтобы уберечь жизни в случае аварии, но постоянно пользуются ими меньше половины граждан.

Источник: заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Прямая речь: "82% пассажиров на переднем сиденье утверждают, что пристегиваются, а 52% – делают это постоянно. Среди водителей показатели еще ниже: 48% говорят, что пристегиваются время от времени, и только 39% – постоянно".

Детали: Самая худшая ситуация с использованием ремней безопасности на заднем сиденье: только 26% утверждают, что пристегиваются, когда сидят сзади, и только 12% – привыкли делать это каждый раз.

69% родителей говорят, что пристегивают ребенка. Но только 61% родителей утверждают, что пристегивают их всегда.

 

Опрос "Восприятие и использование ремней безопасности водителями и пассажирами" проводила компания Gradus Research в декабре 2020 года.

В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте 18-50 лет в городах Киев, Львов, Мариуполь, Одесса и Харьков.

Украинская правда
Темы: автополиция
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