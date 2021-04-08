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Экс-премьер Словакии, потерявший должность из-за "Спутника V", приехал в Москву за вакциной

Четверг, 8 апреля 2021, 11:48

Министр финансов Словакии Игорь Матович, который потерял пост главы правительства из-за скандала с закупкой российской вакцины, в четверг в Москве проведет встречу по поставкам "Спутника V".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Матович написал на своей странице в Facebook.

Матович в Москве встретится с Кириллом Дмитриевым, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций, которому непосредственно подчиняется производитель вакцины "Спутник V" и с которым был согласован контракт на 2 млн вакцин.

"Переговоры, конечно, будут связаны с вакциной. Любые препятствия и систематические попытки не допустить "Спутник V" в Словакию я осуждаю от всего сердца и сделаю все, что смогу, чтобы сделать их неудачными в конце концов, а миллионы людей в Словакии наконец могли начать делать прививки "Спутником". Результаты сообщу. Держим кулачки", - написал Матович.

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупку правительством 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.

Накануне словацкая газета Denník N сообщила, что Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал партию "Спутника V", закупленную предыдущим составом правительства, и пришел к выводу, что она не идентична той, которая получила положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

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Темы: СловакиявакцинацияРосcия


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