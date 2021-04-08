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Чернигов и Тернополь усилили карантин

Четверг, 8 апреля 2021, 12:10
Чернигов и Тернополь усилили карантин
Фото с Facebook Тернопольского горсовета

Городские власти Чернигова и Тернополя решили усилить карантин в связи с ростом количества больных коронавирусом.

Источник: сайты Черниговского и Тернопольского городских советов

Прямая речь мэра Чернигова Владислава Атрошенко: "Предупреждаем о необходимости закрытия в городе и детских садов, то есть уже абсолютно всех школьных и дошкольных учреждений, включая детские сады, с понедельника, 12 апреля".

Детали: Кроме того, с 8 апреля на территории Чернигова запрещено:

  • посещение учреждений культуры (театров, кинотеатров, музеев, концертных залов и других);
  • проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 кв. м на каждого участника;
  • проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий;
  • посещение бассейнов и спортивных сооружений независимо от форм собственности;
  • нахождение без маски на территории общего пользования (улицы, скверы, парки и т.д.).
  • Вместе с тем, комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение смягчить некоторые меры, введенные 2 апреля. В частности, отменены запрет на посещение кладбища "Яцево" в выходные и запрет на продажу напитков "из окна" (при условии пребывания не более двух людей у окошка одновременно, ношения масок и соблюдения социальной дистанции в очереди).

В Тернополе с 8 апреля вводят такие ограничения:

  • работа ТРЦ и ТЦ возможна при условии проведения температурного скрининга посетителей, контроля учета посетителей, пребывания в помещении не более 1 посетитель на 10 кв. м торговой площади, соблюдения дистанции и тому подобное;
  • запрещена работа развлекательных центров, детских развлекательных центров и детских игровых комнат;
  • запрещено проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий (кроме проведения официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов в закрытых помещениях без зрителей и с ограниченным количеством зрителей (не более 50%) на открытых спортивных сооружениях при условии соблюдения участниками карантинных мероприятий);
  • разрешено проводить богослужения, другие религиозные обряды и мероприятия с использованием одноразовой посуды на улице рядом с храмом при соблюдении дистанции 1,5 метра между присутствующими и других санитарно-противоэпидемических мероприятий или в режиме онлайн;
  • с 12 апреля ученики 1-4 классов будут учиться в обычной форме (офлайн), а ученики 5-11 классов, а также ученики внешкольного, профессионально-технического образования – дистанционно;
  • с 12 апреля разрешено проведение практических занятий в мастерских, лабораториях учреждений профессионально-технического образования только группами до 15 учащихся;
  • с 12 апреля заведениям общественного питания запрещено принимать посетителей в помещениях, разрешено предоставлять услуги только на открытых летних площадках, а также – осуществлять адресную доставку заказов и доставку на вынос.

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Предыстория:

  • 26 марта в Тернополе решили усилить карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Украинская правда

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Темы: ЧерниговТернополькарантинкоронавирус
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