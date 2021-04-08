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Части Херсонской области усиливают карантин

Четверг, 8 апреля 2021, 12:32
Части Херсонской области усиливают карантин

В связи с резким ростом уровня заболеваемости COVID-19 в Херсонской области введут дополнительные противоэпидемические мероприятия на территории Скадовского, Генического, Херсонского районов (по новому территориальным устройством), а также Верхнерогачицкой, Великоалександровской и Великолепетихской территориальных общин.

Источник: Херсонская областная госадминистрация со ссылкой на рекомендации региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС

Детали: В частности, заведениям питания (барам, ресторанам, кафе и т.п.), будет запрещено принимать посетителей, но они смогут доставлять еду или готовить ее на заказ "на вынос".

Торгово-развлекательные центры и субъекты хозяйствования, которые торгуют или предоставляют бытовые услуги, не смогут принимать посетителей, кроме:

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;

- деятельности финансовых учреждений, почты, автозаправочных комплексов (без зон питания), а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

- выполнение работ по сбору и заготовке отходов;

- предоставление телекоммуникационных услуг (прием – по предварительной записи).

Также запретят принимать посетителей в учреждениях культуры, проводить культурные массовые мероприятия, исключение: автоконцерты и автокинотеатры, историко-культурные заповедники, кино- и видеосъемки при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и использования персоналом средств индивидуальной защиты (кроме актеров во время съемочного процесса ).

Будет запрещен прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер.

Нельзя будет проводить массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других), кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей с соблюдением противоэпидемических мер и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.

Не смогут работать заведения питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Непродовольственные рынки должны быть закрыты. Детские сады тоже.

Общественный транспорт может перевозить пассажиров с заполненностью не больше, чем 50% от количества мест для сидения.

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Темы: Херсонская областькарантинкоронавирусCovid-2019
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