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В Украину идет долгожданное потепление

Четверг, 8 апреля 2021, 12:49
В Украину идет долгожданное потепление

В Украине в ближайшие дни осадков не будет, к выходным ожидается потепление.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В пятницу в Украине без осадков. Ветер преимущественно северный с переходом в западной части на юго-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 6-12° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве 9 апреля осадков не ожидается. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем около 10° тепла.

В субботу в Украине также без осадков. Ветер преимущественно южный, 3-10 м/с; в восточной и южной частях северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на побережье морей 0-5° тепла; днем 12-17° тепла.

В столице - сухо. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 12-14° тепла.

Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 23,8 градусов тепла в 1972 году, а самая низкая - ночью на отметке 5,1 градусов мороза в 1896 году.

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Темы: погода
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