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В Польше максимум смертей от COVID-19 – почти 1000 погибших

Четверг, 8 апреля 2021, 12:54
В Польше максимум смертей от COVID-19 – почти 1000 погибших

В четверг министерство здравоохранения Польши сообщило о 954 новых смертях от коронавирусной болезни - это больше всего с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Ведомство при этом заметило, что такие высокие данные по смертности могут быть следствием опоздания с передачей данных в связи с пасхальными праздниками.

За последние сутки в Польше также выявлено 27 887 новых случаев коронавируса.

Общее количество людей, инфицированных коронавируса в Польше, составляет уже 2 499 507. Умерли 56 659 пациентов.

В больницах находится 34 864 пациентов с COVID-19, на 173 больше, чем в среду. 3362 потребует ИВЛ, что на 20 больше, чем накануне.

Как сообщалось, Польша продлила действующие карантин для борьбы с эпидемией коронавируса еще на 9 дней - до 18 апреля, тогда как сначала они планировались к 9 апреля.

Напомним, с 20 марта Польша вернулась в национальный локдаун - с тех пор прекратили работу гостиницы, торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатры, театры, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино.

С 27 марта закрылись детсады и парикмахерские, крупные магазины мебели и стройматериалов. В тех магазинах, которым разрешено работать, установили ограничения на количество посетителей.

Компаниям рекомендуется перевести своих работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.

Темы: ПольшакоронавирусCovid-2019
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