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Украина объявила в розыск "министра связи" оккупантов, ответственного за пропаганду

Четверг, 8 апреля 2021, 13:32

Прокуратура сообщила о подозрении и объявила в розыск "министра связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области Олега Фетисова.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Подозреваемый обеспечивает нормативно-правовое регулирование политики оккупационной администрации РФ в Луганской области на неподконтрольной органам государственной власти территории, коммуникацию со СМИ для формирования из них у местных жителей идеологии Российской Федерации.

Сейчас он продолжает организовывать работу "министерства" путем участия в проведении совещаний в так называемых "комитетах" и "коллегиях", принимает единоличные решения, обязательные для выполнения населением временно оккупированной территории Луганской области, а также выполняет указания руководства и называемой "ЛНР", направленные на общее функционирование системы так называемых "органов власти" оккупационной администрации РФ в Луганской области".

Детали: Его объявили в розыск и инкриминируется совершение действий в целях насильственного изменения, свержению конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурораОРДЛОпропагандаоккупацияРосcия


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