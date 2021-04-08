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Спасатели предупреждают о большой снеголавинной опасности в Карпатах

Четверг, 8 апреля 2021, 14:13
Спасатели предупреждают о большой снеголавинной опасности в Карпатах

Государственная служба чрезвычайных ситуаций предупреждает о снеголавинной опасности третьего уровня в горах 8 апреля.

Источник: ГСЧС

Дословно: "8 апреля в связи с интенсивным приростом снежного покрова, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской и среднегорье Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)".

Детали: Согласно таблице степеней опасности лавинообразования, третий уровень - это большая опасность. Глубина снежного покрова достигает 50-70 сантиметров.

Украинская правда

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Темы: ГСЧСКарпатыпогода
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