Спасатели предупреждают о большой снеголавинной опасности в Карпатах
Четверг, 8 апреля 2021, 14:13
Государственная служба чрезвычайных ситуаций предупреждает о снеголавинной опасности третьего уровня в горах 8 апреля.
Источник: ГСЧС
Дословно: "8 апреля в связи с интенсивным приростом снежного покрова, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской и среднегорье Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)".
Детали: Согласно таблице степеней опасности лавинообразования, третий уровень - это большая опасность. Глубина снежного покрова достигает 50-70 сантиметров.
Украинская правда