На Харьковщине осталось менее 30 коек с кислородом

В Харьковской области по состоянию на 7 апреля осталось 27 свободных коек со стационарным кислородом.

Источник: местное издание Status Quo со ссылкой на Харьковскую ОГА

Детали: Всего в области 1161 такая ​​кровать, сейчас заняты 1134 из них. На лечении в опорных учреждениях области находятся 3395 пациентов. Свободными остаются 1576 коек.

В реанимационных отделениях по состоянию на утро 8 апреля находятся 213 человек, на аппаратах ИВЛ - 160 больных.

Областном департаменте здравоохранения сообщили, что по состоянию на 8 апреля в области сделано 12949 прививок от COVID-19 (из них 4349 - в городе Харькове). За прошедшие сутки было вакцинировано 540 жителей области (50 - в городе Харькове).

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