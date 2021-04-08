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На Харьковщине осталось менее 30 коек с кислородом

Четверг, 8 апреля 2021, 14:28
На Харьковщине осталось менее 30 коек с кислородом

В Харьковской области по состоянию на 7 апреля осталось 27 свободных коек со стационарным кислородом.

Источник: местное издание Status Quo со ссылкой на Харьковскую ОГА

Детали: Всего в области 1161 такая ​​кровать, сейчас заняты 1134 из них. На лечении в опорных учреждениях области находятся 3395 пациентов. Свободными остаются 1576 коек.

В реанимационных отделениях по состоянию на утро 8 апреля находятся 213 человек, на аппаратах ИВЛ - 160 больных.

Областном департаменте здравоохранения сообщили, что по состоянию на 8 апреля в области сделано 12949 прививок от COVID-19 (из них 4349 - в городе Харькове). За прошедшие сутки было вакцинировано 540 жителей области (50 - в городе Харькове).

Предыстория:

  • Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом в среду 7 апреля зарегистрировали в г. Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) областях.
  • С 9 апреля в Харькове усилили карантинные ограничения, ограничив работу заведений питания, непродовольственных магазинов и заведений, предоставляющих услуги.

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Темы: Харьковкоронавирусэпидемия
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