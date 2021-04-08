Прокуратура просит арестовать брата Вовка с залогом в миллионы гривен

Прокуроры настаивают на применении к двум подозреваемых во взяточничестве адвокатам, один из которых брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрий Зонтов, меры пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога.

Источник: Сообщение САП

Дословно: "8 апреля 2021 прокурорами САП и детективами НАБУ вручены ходатайство об избрании меры пресечения адвокатам, подозреваемым в подстрекательстве к предоставление неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов США за решение вопроса с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.

Прокуроры настаивают на применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 70 млн гривен и 14 млн гривен соответственно".

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