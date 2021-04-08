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Прокуратура просит арестовать брата Вовка с залогом в миллионы гривен

Четверг, 8 апреля 2021, 15:10

Прокуроры настаивают на применении к двум подозреваемых во взяточничестве адвокатам, один из которых брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрий Зонтов, меры пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога.

Источник: Сообщение САП

Дословно: "8 апреля 2021 прокурорами САП и детективами НАБУ вручены ходатайство об избрании меры пресечения адвокатам, подозреваемым в подстрекательстве к предоставление неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов США за решение вопроса с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.

Прокуроры настаивают на применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 70 млн гривен и 14 млн гривен соответственно".

Предыстория:

  • 6 апреля Антикоррупционные органы сообщили, что разоблачили в получении $ 100 тысяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через скандального голову ОАСК Павла Вовка. По словам НАБУ один из них - "близкий родственник" Вовка.
  • По данным СМИ, это - брат Павла Вовка Юрий Зонтов.
  • Сам судья Вовк, который игнорирует повестки в суд по своему уголовному делу, заявил, что никакого отношения к обыскам ни он, ни ОАСК не имеет. Он назвал действия НАБУ"местью и провокацией".
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозренииЗонтову и еще одному адвокату, которого НАБУ задержало при получении взятки для последующей ее передачи судьям ОАСК.
  • Позже Юрия Зонтова отстранили от работы в Службе внешней разведки на время досудебного расследования.

Темы: Павел Вовк Антикоррупционная прокуратура


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