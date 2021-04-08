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Россиянин завез в Украину более 600 железнодорожных вагонов в обход санкций

Четверг, 8 апреля 2021, 15:39

Правоохранители разоблачили схему ввоза на таможенную территорию Украины в режиме импорта более 600 железнодорожных вагонов.

Источник: управление коммуникации Нацполиции

Дословно: "Один из субъектов хозяйственной деятельности из РФ завез на таможенную территорию Украины более 600 железнодорожных вагонов, в дальнейшем были взяты на учет по поддельным документам относительно их происхождения. Кроме того, срок эксплуатации части вагонов закончился в 2020 году".

Детали 8 апреля в Киеве и Киевской области провели ряд обысков, изъяли документацию о приобретении железнодорожных вагонов в юридических и физических лиц РФ и ввоз их на таможенную территорию Украины.

Злоумышленникам грозит лишение свободы от 3 до 6 лет.

Справка: Такие действия противоречат требованиям постановления Кабмина от 30.12.2015 года "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации". В частности, постановлением предусмотрено прямое запрещение ввоза из РФ на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов.

Украинская правда
Темы: Росcияжелезная дорога


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