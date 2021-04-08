Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россиянин завез в Украину более 600 железнодорожных вагонов в обход санкций

Четверг, 8 апреля 2021, 15:39
Россиянин завез в Украину более 600 железнодорожных вагонов в обход санкций

Правоохранители разоблачили схему ввоза на таможенную территорию Украины в режиме импорта более 600 железнодорожных вагонов.

Источник: управление коммуникации Нацполиции

Дословно: "Один из субъектов хозяйственной деятельности из РФ завез на таможенную территорию Украины более 600 железнодорожных вагонов, в дальнейшем были взяты на учет по поддельным документам относительно их происхождения. Кроме того, срок эксплуатации части вагонов закончился в 2020 году".

Детали 8 апреля в Киеве и Киевской области провели ряд обысков, изъяли документацию о приобретении железнодорожных вагонов в юридических и физических лиц РФ и ввоз их на таможенную территорию Украины.

Злоумышленникам грозит лишение свободы от 3 до 6 лет.

Справка: Такие действия противоречат требованиям постановления Кабмина от 30.12.2015 года "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации". В частности, постановлением предусмотрено прямое запрещение ввоза из РФ на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияжелезная дорога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Росcия
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
Все новости...
Реклама: