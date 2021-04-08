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Еврокомиссия инициировала подписание соглашения об "открытом небе" с Украиной

Четверг, 8 апреля 2021, 17:32

В четверг 8 апреля Европейская комиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании Соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве, которое известно как соглашение об "открытом небе".

Об этом сообщило представительство Украины в Европейском Союзе, пишет "Европейская правда".

Следующий шаг - внесение проекта на рассмотрение Совета ЕС и его окончательное одобрение.

"Заключение этого соглашения будет способствовать созданию общего авиационного пространства между Украиной и ЕС на основе общих и надежных стандартов ЕС в сфере безопасности полетов, управления воздушным движением и защиты прав потребителей", - заявил представительство на своей Facebook-странице.

Благодаря соглашению увеличится количество рейсов, расширится география, откроются новые возможности для граждан и бизнеса, добавили в представительстве.

"Общее авиационное пространство Украина-ЕС создаст условия для новых коммерческих возможностей авиалиний Украины и государств-членов ЕС, а также будет способствовать привлечению инвестиций в авиационную сферу Украины", - говорится в сообщении.

Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС должно было быть подписано 11 февраля, но в начале февраля в офисе президента Украины заявили, что подписание сорвалось.

Это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

Читайте также: Мифы и реалии открытого неба: что изменит для Украины совместное авиапространство с ЕС

Темы: УкраинаЕСЕврокомиссия


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