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Закарпатье вышло на уровень оранжевой зоны. Председатель ОГА просит не терять бдительность

Четверг, 8 апреля 2021, 17:32

Закарпатская область впервые за долгое время вышла на уровень оранжевой зоны по контрольным показателям эпидемической ситуации с заболеванием коронавирусом.

Источник: председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков в Facebook

Детали: По состоянию на 8 апреля:

  • загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID- 19 - 44.4%;
  • количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в определенные учреждения здравоохранения в течение последних 7 дней на 100 000 населения составляет 60 человек;
  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подозрительным/подтвержденным случаем COVID-19 составляет 57%.

Полосков отмечает: для того, чтобы Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о выводе Закарпатья из "красной зоны", нужно держать эти показатели не менее пяти дней.

Прямая речь: "Мы все приложили немало усилий, чтобы достичь показателей эпидемической ситуации такого уровня. Высокой ценой. Прошу вас не терять бдительности, соблюдать все требования карантина и вскоре мы получим долгожданное изменение зонирования".

Что предшествовало: Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС отнесла Закарпатскую область к "красному уровню" эпидемической опасности с 8 марта.

Украинская правда
Темы: Закарпатьекарантин


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