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Вооруженные формирования РФ в четверг 11 раз открывали огонь – ООС

Четверг, 8 апреля 2021, 18:18

Российско-оккупационные войска по состоянию на 18:00 8 апреля 11 раз открывали огонь, в том числе 2 раза – по объектам гражданской инфраструктуры.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "С начала этого периода зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 9 по позициям украинских защитников и 2 обстрелы гражданской инфраструктуры".

Детали: В частности, у Песков и Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

Также у Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское – станковые противотанковые гранатометы.

Как сообщалось утром, в результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме позиций ВСУ, боевики дважды осуществили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры в районе Водяного.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

"Так, вооруженные формирования Российской Федерации, с помощью современных средств РЭБ, уже не скрыто продолжают препятствовать работе БПЛА Миссии ОБСЕ, как над временно оккупированной территории, так и над территорией подконтрольной правительству Украины",– говорится в сводке.

Также вражеские войска продолжают военные учения на полигонах и обучение наемников для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта.

Напомним:

  • В четверг в районе проведения операции объединенных сил погиб военнослужащий из Николаевской области Денис Юшко.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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