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СБУ: боевик "ЛНР" устроился на работу в сервисный центр МВД

Четверг, 8 апреля 2021, 18:26

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала бывшего сотрудника так называемой "спецслужбы" террористов "МГБ ЛНР", который переехал на подконтрольную украинской власти территорию через РФ и трудоустроился в структуру Министерства внутренних дел.

Источник: СБУ, прокуратура Луганщины

Детали: По данным следствия, злоумышленник незаконно занял должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области. При оформлении на работу он предоставил сфальсифицированные документы. По оперативной информации, он имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных представителям боевиков.

Сотрудники спецслужбы установили, что мужчина в течение 2015-2016 годов был "оперативным сотрудником" так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР".

В составе незаконного вооруженного формирования "оперуполномоченный" собирал информацию о местах дислокации и средства безопасности админзданий органов государственной власти и правоохранительных органов Украины, занимался насаждением антиукраинской идеологии среди местного населения и создавал безопасные условия для функционирования оккупационной администрации РФ в Луганской области.

Он, в частности, вербовал граждан по обе стороны линии разграничения и запугивал проукраински настроенное население, отмечают в СБУ.

В 2016 году он покинул временно оккупированную территорию Луганщины через Российскую Федерацию. Позже - устроился администратором в один из территориальных сервисных центров МВД.

Силовики задержали правонарушителя в одном из жилых районов Новой Каховки на Херсонщине. В ходе санкционированных обысков по месту жительства и в офисе оперативники обнаружили документы, которые будут приобщены к доказательной базе. Также изъяты две тротиловые шашки с электродетонаторами.

 

Злоумышленнику сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании незаконных вооруженных формирований, незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

Отмечается, что в настоящее время суд уже арестовал подозреваемого.

Украинская правда
Темы: СБУтерроризмОРДЛОХерсонская область


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