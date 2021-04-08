В РФ просят Словакию вернуть партию "Спутник V" из-за «нарушения контракта»

Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть переданную ей партию вакцины "Спутник V" из "нарушения контракта".

Такое заявление опубликовали в Twitter официального сайта вакцины "Спутник", пишет "Европейская правда".

В то же время, этого сообщения пока не опубликовано ни на самом сайте "Спутника", ни сайте РФПИ.

"РФПИ попросил правительство Словакии отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования (часть сети лабораторий OMCL) и 6 апреля направил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контракта, чтобы ее можно было использовать в других странах", - говорится в сообщении.

Нарушением контракта называют то, что Государственный институт контроля лекарственных средств (ŠÚKL/SIDC) начал тестировать вакцину в лаборатории, которая не входит в сеть.

ŠÚKL обвиняют в том, что он начал дезинформационную кампанию против вакцины и якобы планирует новые провокации.

"Заявления Института о том, что партия Sputnik V, поставленная в Словакию, имеет не такие же характеристики, как вакцина, описанная в журнале The Lancet - это фейк", - заявляют в сообщении.

При этом, похоже, просьба "вернуть вакцину" не означает отказ продавать её Словакии.

В твите, обнародованном по итогам встречи в Москве експремьера Словакии Игоря Матовича с директором РФПИ Кириллом Дмитриевым, которому непосредственно подчиняется производитель вакцины "Спутник V" и с которым был согласован контракт на 2 млн вакцин, отмечается, что фонд "остается преданным идее помочь народу Словакии с вакцинацией Sputnik V".

А серия твитов о просьбе вернуть вакцину завершается следующим: "Мы надеемся, что Словакия решит внутренние противоречия и преданы идее совместной борьбы с коронавирусом. Вакцины должны спасать жизни, а не использоваться в геополитической и внутриполитической борьбе".

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.

Накануне словацкая газета Denník N сообщила, что Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал партию "Спутника V", закупленную предыдущим составом правительства, и пришел к выводу, что она не идентична той, которая получила положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

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