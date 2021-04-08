Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ просят Словакию вернуть партию "Спутник V" из-за «нарушения контракта»

Четверг, 8 апреля 2021, 18:53

Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть переданную ей партию вакцины "Спутник V" из "нарушения контракта".

Такое заявление опубликовали в Twitter официального сайта вакцины "Спутник", пишет "Европейская правда".

В то же время, этого сообщения пока не опубликовано ни на самом сайте "Спутника", ни сайте РФПИ.

"РФПИ попросил правительство Словакии отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования (часть сети лабораторий OMCL) и 6 апреля направил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контракта, чтобы ее можно было использовать в других странах", - говорится в сообщении.

Нарушением контракта называют то, что Государственный институт контроля лекарственных средств (ŠÚKL/SIDC) начал тестировать вакцину в лаборатории, которая не входит в сеть.

ŠÚKL обвиняют в том, что он начал дезинформационную кампанию против вакцины и якобы планирует новые провокации.

"Заявления Института о том, что партия Sputnik V, поставленная в Словакию, имеет не такие же характеристики, как вакцина, описанная в журнале The Lancet - это фейк", - заявляют в сообщении.

При этом, похоже, просьба "вернуть вакцину" не означает отказ продавать её Словакии.

В твите, обнародованном по итогам встречи в Москве експремьера Словакии Игоря Матовича с директором РФПИ Кириллом Дмитриевым, которому непосредственно подчиняется производитель вакцины "Спутник V" и с которым был согласован контракт на 2 млн вакцин, отмечается, что фонд "остается преданным идее помочь народу Словакии с вакцинацией Sputnik V".

А серия твитов о просьбе вернуть вакцину завершается следующим: "Мы надеемся, что Словакия решит внутренние противоречия и преданы идее совместной борьбы с коронавирусом. Вакцины должны спасать жизни, а не использоваться в геополитической и внутриполитической борьбе".

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.

Накануне словацкая газета Denník N сообщила, что Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал партию "Спутника V", закупленную предыдущим составом правительства, и пришел к выводу, что она не идентична той, которая получила положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

Читайте также: Конец действия "Спутника": как Словакия вышла из политического кризиса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСловакиявакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Росcия
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
В России убили командира, который, вероятно, причастен к ударам по Украине
Страны НАТО согласовали оборонительные планы от нападения России – Reuters
Последние новости
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
Все новости...
Реклама: