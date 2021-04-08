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На Херсонщине формируют подразделения из 4 тысяч военных

Четверг, 8 апреля 2021, 19:28

В рамках внеплановых сборов территориальной обороны на Херсонщине формируются 8 подразделений, будут насчитывать более 4 тысяч военнослужащих.

Источник: "Крым.Реалии "со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря

Детали: По словам главы ОГА, в области формируются 8 подразделений территориальной обороны общей численностью более 4 тысяч военных. Таким образом военные будут составлять отдельный стрелковый батальон, отдельную бригаду территориальной обороны в составе управления и 6 отдельных батальонов.

Что предшествовало: В южных приграничных районах Украины 6 апреля объявили сборы территориальной обороны для усиления и защиты госграницы, охраны и обороны определенных объектов и борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

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Предыстория:

  • 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
  • В Кремле заявили, что передвижение российской армии вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ не представляет угрозы для них.
  • Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что в оккупированный Крым российские власти перебрасывают 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, бойцы которой известны как "псковские десантники".

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Темы: армияХерсонская область
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