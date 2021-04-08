На Херсонщине формируют подразделения из 4 тысяч военных

В рамках внеплановых сборов территориальной обороны на Херсонщине формируются 8 подразделений, будут насчитывать более 4 тысяч военнослужащих.

Источник: "Крым.Реалии "со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря

Детали: По словам главы ОГА, в области формируются 8 подразделений территориальной обороны общей численностью более 4 тысяч военных. Таким образом военные будут составлять отдельный стрелковый батальон, отдельную бригаду территориальной обороны в составе управления и 6 отдельных батальонов.

Что предшествовало: В южных приграничных районах Украины 6 апреля объявили сборы территориальной обороны для усиления и защиты госграницы, охраны и обороны определенных объектов и борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

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