На Херсонщине формируют подразделения из 4 тысяч военных
В рамках внеплановых сборов территориальной обороны на Херсонщине формируются 8 подразделений, будут насчитывать более 4 тысяч военнослужащих.
Источник: "Крым.Реалии "со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря
Детали: По словам главы ОГА, в области формируются 8 подразделений территориальной обороны общей численностью более 4 тысяч военных. Таким образом военные будут составлять отдельный стрелковый батальон, отдельную бригаду территориальной обороны в составе управления и 6 отдельных батальонов.
Что предшествовало: В южных приграничных районах Украины 6 апреля объявили сборы территориальной обороны для усиления и защиты госграницы, охраны и обороны определенных объектов и борьбы с диверсионно-разведывательными группами.
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Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
- В Кремле заявили, что передвижение российской армии вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ не представляет угрозы для них.
- Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что в оккупированный Крым российские власти перебрасывают 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, бойцы которой известны как "псковские десантники".