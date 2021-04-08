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Зеленский посетил позиции ВСУ по 80 метров от противника – ОП

Четверг, 8 апреля 2021, 20:51
Зеленский посетил позиции ВСУ по 80 метров от противника – ОП
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что представители власти должны регулярно посещать передовые позиции Вооруженных Сил на Донбассе, а особенно, когда происходит обострение.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Украинские чиновники должны быть здесь. Хотя бы по очереди. Это очень важно. Важно, прежде всего, военным. Важно понимание, что их поддерживает власть, власть не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно сложно. Там, где действительно люди – герои. Там, где действительно люди решают судьбу Украины, защищая ее. Кто будет работать в высоких кабинетах, если некому будет защищать страну?"

Детали: В Офисе президента указывают, что глава государства посетил позиции наших военных, расположены в 80 метрах от противника и находятся под постоянным снайперским огнем.

"На этом участке фронта украинских защитников постоянно обстреливают вражеские снайперы, территорию вокруг заминировано. Вследствие обстрелов разрушено окружающую инфраструктуру", – говорится в сообщении.

Также президент посетил участок, где недавно были убиты четверо наших военных. и двое получили ранения.

"Очень сложный участок. Четверо наших военных были убиты оккупантами. Еще двое были ранены. То есть шесть человек. К сожалению, была такая ситуация, один военный, помогал и спасал их, погиб, подорвался на мине", – сказал Владимир Зеленский.

Что предшествовало: Находясь с рабочей поездкой на Донбассе, президент Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. 

Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ЗеленскийДонбасс
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