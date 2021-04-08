Новости 8 апреля: войска РФ возле границы, вспышка COVID в Киеве и Запорожье

Российские войска стали большим лагерем недалеко от границы с Украиной – расследователи, "Худшая вспышка": Киев открывает для COVID-больных роддома и детские больницы, — актуальные новости 8 апреля.

О наращивании российских войск возле границы

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила полевой лагерь российских войск в Воронежской области – в 150-250 км от украинской границы.

Помимо этого, десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии РФ совершают межфлотский переход в Черное море под предлогом учений.

Тем временем Путин в телефонном разговоре с Меркель пожаловался, что Киев целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе. Канцлер Германии потребовала, чтобы РФ прекратила наращивание военной мощи у украинских границ.

В то же время замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил: если Киев начнет боевые действия на Донбассе, это станет "началом конца Украины", поскольку Россия готова защищать жителей региона.

О вспышке COVID в Киеве и Запорожье

В Киеве готовятся принимать больных с коронавирусом в родильных домах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере.

Худшая ситуация в Запорожской области, которая перешла в "красную" карантинную зону, наблюдается в Запорожье - некоторые больницы заполнены на 100%.

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