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Возрожденный "Сокол" сыграет с "Донбассом" в финале чемпионата Украины по хоккею

Четверг, 8 апреля 2021, 21:24

Впервые с 2012 года в финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги встретятся принципиальные соперники – киевский "Сокол" и "Донбасс" (Донецк).

Источник: трансляция соревнований

Детали: "Донбасс" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф в Дружковке со счетом 6:1 разгромил херсонский "Днепр" (счет в серии - 4:1).

За день до этого в Киеве "Сокол" в четвертом матче серии против действующего чемпиона "Кременчуг" получил в овертайме победу 4:3 (счет в серии - 4:0).

Первые матчи финальной серии плей-офф состоятся в Дружковке 16 и 18 апреля. Затем серия переедет в Киев, где 21 и 23 апреля команды сыграют на ледовой арене АТЕК.

Серия будет сыграна до 4 побед одной из команд.

Последний раз в финальной серии плей-офф чемпионата Украины "Сокол" встречался с "Донбассом" в 2012 году. Тогда сильнее оказались дончане.

Предыстория:

  • Хоккейный клуб "Сокол" в последний раз участвовал в чемпионате Украины в сезоне 2013/2014 годов, после чего за финансовых проблем приостановил выступления на взрослом профессиональном уровне.
  • Осенью 2020 возрожденный "Сокол" стартовал в сезоне Украинский хоккейной лиги.

Евгений Будерацкий, УП
Темы: спорт


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