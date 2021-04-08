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В "ЕС" объяснили, почему оспаривают отстранение Тупицкого

Четверг, 8 апреля 2021, 21:41
В ЕС объяснили, почему оспаривают отстранение Тупицкого

В "Европейские солидарности" считают, что нужно сохранить институты и не уничтожать основы демократии, поэтому оспаривают указы президента Владимира Зеленского об отстранении от должностей судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Источник: заявление "Европейской солидарности"

Дословно: "Депутаты "Европейской Солидарности" имеют множество обоснованных претензий к нынешнему составу Конституционного Суда, особенно тех, кто на должности назначил преступный режим Януковича. Но в политической борьбе с отдельными лицами нельзя разрушать целые институты и уничтожать основы демократического государства".

Детали: В партии считают, что Зеленский "грубо нарушил прямые нормы Основного закона", намекая, что президент "узурпирует власть".

Там напомнили, что глава государства не имеет полномочий увольнять судей КСУ, а для этого существует специальный порядок прекращения их полномочий.

 "Противоправное устранения судей Конституционного суда по прихоти Зеленского разрушает независимость судебной ветви власти и создает опасный прецедент для давления на каждого судью в государстве", – говорится в заявлении.

Что предшествовало: 49 нардепов "Европейской солидарности" и "Батькивщины" внесли в Конституционный суд представление об обжаловании указов президента Владимира Зеленского относительно отстранения от должностей суддей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС. Сайт Конституционного суда Украины не работает уже третьи сутки, причины устанавливаются.

Тупицкий объявил о созыве специального пленарного заседания КС на 12 апреля 2021 года.

Предыстория:

  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
  • 30 декабря 2020 года в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.

Украинская правда

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Темы: Европейская солидарностьКСуказы
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