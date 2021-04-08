В "ЕС" объяснили, почему оспаривают отстранение Тупицкого

В "Европейские солидарности" считают, что нужно сохранить институты и не уничтожать основы демократии, поэтому оспаривают указы президента Владимира Зеленского об отстранении от должностей судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Источник: заявление "Европейской солидарности"

Дословно: "Депутаты "Европейской Солидарности" имеют множество обоснованных претензий к нынешнему составу Конституционного Суда, особенно тех, кто на должности назначил преступный режим Януковича. Но в политической борьбе с отдельными лицами нельзя разрушать целые институты и уничтожать основы демократического государства".

Детали: В партии считают, что Зеленский "грубо нарушил прямые нормы Основного закона", намекая, что президент "узурпирует власть".

Там напомнили, что глава государства не имеет полномочий увольнять судей КСУ, а для этого существует специальный порядок прекращения их полномочий.

"Противоправное устранения судей Конституционного суда по прихоти Зеленского разрушает независимость судебной ветви власти и создает опасный прецедент для давления на каждого судью в государстве", – говорится в заявлении.

Что предшествовало: 49 нардепов "Европейской солидарности" и "Батькивщины" внесли в Конституционный суд представление об обжаловании указов президента Владимира Зеленского относительно отстранения от должностей суддей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС. Сайт Конституционного суда Украины не работает уже третьи сутки, причины устанавливаются.

Тупицкий объявил о созыве специального пленарного заседания КС на 12 апреля 2021 года.

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