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В Белом доме намекнули, когда ждать санкций против России

Пятница, 9 апреля 2021, 07:10

Санкции против России со стороны США будут объявлены не ранее чем на следующей неделе.

Источник: пресс-cекретарь Белого дома Джен Псаки, слова которой опубликованы на сайте ведомства

Детали: В частности Псаки отметила, что точно исключает возможность того, что санкции объявят на этой неделе.

На вопрос, исключает ли она санкции и на следующей неделе, Псаки ответила: "Там я уже ничего исключать не буду".

Предыстория:

  • Накануне стало известно, что чиновники администрации президента США Джо Байдена завершили разведывательную проверку возможных правонарушений России, таких как вмешательство в выборы США и хакерская атака SolarWinds.
  • В связи с этим США могут вскоре объявить об ответных мерах. В частности речь идет о выдворении российских разведчиков в США под дипломатическим прикрытием и о санкциях в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину.

Темы: СШАРосcиясанкции


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