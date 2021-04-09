В Белом доме намекнули, когда ждать санкций против России

Санкции против России со стороны США будут объявлены не ранее чем на следующей неделе.

Источник: пресс-cекретарь Белого дома Джен Псаки, слова которой опубликованы на сайте ведомства

Детали: В частности Псаки отметила, что точно исключает возможность того, что санкции объявят на этой неделе.

На вопрос, исключает ли она санкции и на следующей неделе, Псаки ответила: "Там я уже ничего исключать не буду".

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