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На выходные в Украине будет до +20°

Пятница, 9 апреля 2021, 08:40
На выходные в Украине будет до +20°

В пятницу в Украине ожидается сухая погода, температура воздуха днем ​​составит 6-11° тепла.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 9 апреля - переменная облачность, без осадков. Ветер северный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​6-11° тепла; в Карпатах - 0-5° мороза.

В Киеве и Киевской области 9 апреля без осадков. Температура около 10° тепла; по области - 6-11° тепла.

В последующие два дня 10-11 апреля в Украине сохранится сухая погода. Ветер южный, в восточной и южной части - северо-восточный, 7-12 м/с, в северных и центральных областях 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на побережье морей, 11 апреля и в западных и юго-восточных областях 0-5° тепла; днем повышение до 12-17°, 11 апреля в западных областях местами до 20°.

В столичном регионе в субботу и воскресенье - без осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​12-17° тепла.

В течение 12-13 апреля синоптики обещают в Украине без осадков, лишь днем ​​13 апреля в западных областях и местами на Левобережье небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью 1-7° тепла, в южных и восточных областях 5-10°; днем 12-18°, на востоке страны до 20°.

В Киеве 12-13 апреля будет без осадков, температура ночью 1-6° тепла, днем ​​13-18°.

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Темы: погода
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