Киевское КП, которое демонтируют киоски, забросали зеленкой и краской

Неизвестные лица забросали здание КП "Киевблагоустройство" зеленкой и оставили на заборе надписи "Банда", "Воры", "Геть".

Источник: директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко и руководитель КП "Киевблагоустройство" Николай Бойко в Facebook

Прямая речь Ткаченко: "Вот такое "доброе утро" в Департаменте городского благоустройства и КП "Киевблагоустройство". Расписанные стены и ограждение коммунального учреждения, разбросанные по территории лампочки с зеленкой, поврежденные авто".

Фото с Facebook Ткаченко

Детали: По словам Ткаченко, на месте уже работает следственно-оперативная группа.

Фото с Facebook Ткаченко

Бойко добавил, что это продолжение истории с угрозами, которые он получил днем ​​ранее у своего дома.

Фото с Facebook Ткаченко

Что было раньше: 8 апреля руководитель КП "Киевблагоустройство" Николай Бойко заявил, что нашел у ворот своего дома бутылки с "коктейлями Молотова" и записку с угрозами.

Бойко угрозы связывает со своей профессиональной деятельностью, поскольку возглавляемое им предприятие среди прочего занимается демонтажем незаконных МАФов и на местах демонтажа работникам КП уже неоднократно угрожали физической расправой.

Он напомнил, что последний такой случай произошел 24 марта во время демонтажа временных сооружений на Троещине. Тогда неизвестные блокировали машины, повредили спецтехнику предприятия и преследовали сотрудников.