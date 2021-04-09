В рейтинге доверия Зеленский опережает конкурентов - соцопрос

Рейтинг доверия к политикам возглавляет президент Владимир Зеленский, меньше всего украинцы доверяют куму президента РФ главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Источник: апрельский опрос социологической группы "Рейтинг"

Детали: Зеленскому доверяют 45% опрошенных украинцев, не доверяют - 52%.

На втором месте - спикер парламента Дмитрий Разумков, которому доверяют 32%, не доверяют - 35% респондентов. При этом не знают его - 29% опрошенных (в предыдущем опросе "Рейтинга" на втором месте был мэр Киева Виталий Кличко, который в нынешнее исследование не включен -ред.).

Лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 30%, не доверяют - 68%. Пятому президенту Украины, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют - 74%.

Одному из председаьелей ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют - 59%, не знают его - 14%.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 17%, не доверяют - 50%, почти треть не слышали о таком.

Подсанкционному Виктору Медведчукау доверяют 16%, не доверяют - 71%, не знают его - 11%.

Дополнительно: Опрос проводился 6-7 апреля. Методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров социологи опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%