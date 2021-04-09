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Возросло количество украинцев, которые верят в лучшие отношения с США при Байдене

Пятница, 9 апреля 2021, 11:25

43% украинцев верят, что после прихода к власти в США Джо Байдена отношения между Украиной и Америкой улучшатся.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-7 апреля

Дословно: "43% убеждены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода к власти Джо Байдена (в феврале 2020 года таких было 38%)".

 

Детали: В то же время 41% говорят, что отношения между странами не изменятся. 6% ожидают ухудшения.

68% отметили, что слышали о первом телефонном разговоре между президентом Владимиром Зеленским и Байденом (21% – много слышали, 47% – что-то слышали). 32% ничего об этом не знают.

50% положительно относятся к этой новости, 35% – нейтрально, только 9% – отрицательно.

 

Среди тех, кто хорошо знает о разговоре двух президентов, почти 70% положительно относятся к этому факту.

Исследование проходило 6-7 апреля. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Украинская правда
Темы: УкраинаСШАопросБайден


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