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Социологи смоделировали 2 тур выборов президента: выигрывает Зеленский

Пятница, 9 апреля 2021, 11:43
Социологи смоделировали 2 тур выборов президента: выигрывает Зеленский

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то во втором туре действующий глава государства Владимир Зеленский выиграл бы у всех соперников.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Детали: По результатам моделирования второго тура президентских выборов Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами.

В то же время, около трети избирателей заявили, что не пойдут на выборы или затруднились с ответом.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, в паре Зеленский против Порошенко результат 64% на 36% в пользу действующего главы государства.

 
 

В паре Зеленский против Тимошенко - 57% на 43%, в паре Зеленский против Бойко - 67% на 33%.

В паре Тимошенко против Порошенко - 59% на 41% в пользу лидера партии "Батькивщина".

В паре Бойко против Порошенко - паритет 51% на 49%.

 

Исследование провела соцгруппа "Рейтинг" 6-7 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Было опрошено 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийрейтингопроссоциология
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