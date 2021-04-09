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Премьера Норвегии оштрафовали почти на 2000 евро за нарушение карантинных правил

Пятница, 9 апреля 2021, 12:15

Норвежская полиция заявила в пятницу, что оштрафовала премьер-министра Эрну Солберг за нарушение правил социального дистанцирования при организации семейной встречи на праздновании ее дня рождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьеру выписали штраф на 20 000 норвежских крон (почти 2000 евро), сообщил начальник полиции Оле Саеверуд.

Премьер Норвегии уже извинилась за то, что отпраздновала свое 60-летие с 13 членами семьи на горном курорте, несмотря на правительственный запрет на мероприятия с участием более 10 человек.

"Мы запланировали ужин в ресторане, который, по нашему мнению, отвечал коронавирусным рекомендациям. Это было в ресторане, где мы забронировали три отдельных столика и соблюдали дистанцию", - сказала Солберг.

Вечеринка по случаю дня рождения вызвала критику, в том числе со стороны подопечного Солберг - министра здравоохранения Норвегии.

Хотя в большинстве таких случаев полиция не выставляла бы штрафа, премьер-министр находится на передовой работы правительства по введению ограничений, отметила полиция.

Темы: НорвегиякарантинCovid-2019штрафыкоронавирус


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