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В деле о зверских пытках на Черкащине появились еще трое подозреваемых копов

Пятница, 9 апреля 2021, 13:14

Прокуроры сообщили о подозрении начальнику и двум сотрудникам одного из отделов полиции в Городище за причастность к пыткам парня 6 февраля.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Во время досудебного расследования установлена ​​причастность еще двух работников уголовного розыска, которые своими действиями фактически способствовали осуществлению пытки со стороны своих коллег, или же помогали скрыть этот факт, а также начальника отдела полиции, не сообщил в компетентные органы о совершении подчиненными указанных действий.

Одному из оперативных сотрудников отдела полиции сообщено о подозрении в истязании и задержании лица с последующим отказом признать факт задержания, другому милиционеру, который непосредственно не участвовал в пытках, однако уничтожал следы его совершения - по факту сокрытия преступления, и начальнику отдела полиции - по факту задержания лица с последующим отказом признать факт задержания и сокрытия преступления, совершенного его подчиненными".

Напомним: В Киеве 7 февраля сообщили о подозрении в истязании двум старшим участковым офицерам полиции из Черкасской области, из-за чего пострадавший получил телесные повреждения: ушиб мягких тканей лица, головы и спины, травматическое удаление зубов верхней челюсти.

Сейчас они находятся под стражей.

 

Украинская правда
Темы: Черкасская областьполиция


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