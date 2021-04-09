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Верховный Суд впервые признал законным переход из УПЦ МП в ПЦУ

Пятница, 9 апреля 2021, 13:35

Верховный суд впервые принял решение о законности выхода религиозной общины из юрисдикции Украинской православной церкви Московского патриархата и вхождения в поместную Православную церковь Украины.

Источник: пресс служба ПЦУ

Дословно: "6 апреля 2021 года состоялось заседание Большой Палаты Верховного Суда по рассмотрению дела №910/10011/19 о законности изменения религиозной общиной с. Сутковцы Хмельницкой области своего подчинения – выхода из юрисдикции Русской Православной Церкви в Украине (которая именует себя УПЦ) и вхождения в Православную Церковь Украины.

По результатам заседания было принято решение о законности такого изменения подчинения.

Таким образом высшей судебной инстанцией Украины впервые с начала активного процесса переходов религиозных общин Украины из Русской Православной Церкви в Украине в Православную Церковь Украины, принято решение, которым подтверждена возможность и законность таких переходов и отклонено возражение Русской Православной Церкви в Украине против этого".

Детали: 6 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю объединенной Православной церкви Украины Епифанию томос об автокефалии.

23 февраля того же года религиозная община с. Сутковцы Хмельницкой области провела общее собрание, на котором приняла решение перейти из УПЦ МП в ПЦУ.

Однако, "не желая переходить в Православную церковь Украины со всей религиозной общиной и фактически действуя против воли самой религиозной общины, ее настоятель обратился в суд с иском, в котором требовал признать этот переход незаконным".

Хозяйственный суд Киева в феврале 2020 года принял решение в пользу настоятеля религиозной общины в Сутковцах. Апелляционный суд впоследствии оставил это решение без изменений.

Однако Большая палата Верховного Суда по результатам кассационного рассмотрения отменила предыдущие решения судей и отказала в удовлетворении иска полностью.

Большая палата Верховного Суда, по сути, подтвердила законность решения религиозной общины с. Сутковцы о переходе из русской православной церкви в украинскую, заявили в ПЦУ.

Это решение является первым, принятым высшей судебной инстанцией Украины в ряде судебных споров об изменении подчинения, инициированных УПЦ МП, которую в ПЦУ называют Русской православной церковью в Украине.

С начала 2019 года УПЦ МП инициировала более 100 судебных процессов относительно законности изменения православными религиозными общинами Украины своего подчинения.

В ПЦУ считают, что решение Большой палаты Верховного Суда теперь должно учитываться в спорах, касающихся переходов православных религиозных общин Украины из РПЦвУ в ПЦУ, и унифицировать подход судов Украины в их решению.

Темы: церковьрелигияПравославная Церковь УкраиныВерховный суд


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