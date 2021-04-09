Денисова бьет тревогу из-за ухудшения здоровья политзаключенного Приходько
Состояние здоровья крымчанина, политзаключенного Олега Приходько, которого осудили по сфабрикованному делу до 5 лет лишения свободы - ухудшается, но руководство российского СИЗО не оказывает должной медицинской помощи.
Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Telegram
Прямая речь Денисовой: "Он жалуется на обострение хронических болезней и постоянную боль в нижних конечностях, сопровождающуюся их отеками, которые не исчезают около месяца. Бездействие со стороны работников следственного изолятора №1 г.. Ростова-на-Дону, а именно непредоставление надлежащей медицинской помощи может привести к безвозвратной потере здоровья.
Такие действия в отношении Приходько являются нарушением пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН и расцениваются как пытки или бесчеловечное, или унижающее достоинство обращение".
Детали: Денисова обратилась к своей русской коллеги Татьяне Москальковой с требованием провести полное медицинское обследование и предоставить соответствующий комплекс лечения Приходько.
Предыстория:
- 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Ореховое в оккупированном Россией Крыму. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски.
- 9 октября 2019 года Приходько был задержан.
- Активиста обвинили в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове и подготовке подрыва здания городской администрации Сак.
- Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Приходько к 5 годам заключения в колонии строгого режима.