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Львов переходит к вакцинации педагогов и водителей общественного транспорта

Пятница, 9 апреля 2021, 14:47
Львов переходит к вакцинации педагогов и водителей общественного транспорта

На заседании штаба по борьбе с коронавируса во Львове решили со следующей недели перейти к вакцинации людей, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Facebook

Прямая речь Садового: "Уже со следующей недели начинаем вакцинировать людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города.  Это педагоги, водители, контролеры и работники АТП, Теплоэнерго и других стратегических коммунальных предприятий.

Сейчас у нас уже работает 19 бригад, проводящих вакцинацию.  На следующей неделе дополнительно привлечем еще 5".

Детали: Садовый отметил, что вакцинация не является принудительной, но надеется "на сознание и ответственность перед обществом".

Напомним: В Украине 353 147 человек получили вакцину от начала прививочной кампании.

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Украинская правда
Темы: Львоввакцинациякоронавирус
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