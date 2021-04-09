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В Киеве изъяли партию кокаина и экстази на 10 миллионов

Пятница, 9 апреля 2021, 14:53
В Киеве изъяли партию кокаина и экстази на 10 миллионов
Здесь и далее фото ОГПУ

Столичные правоохранители перекрыли канал сбыта кокаина и амфетаминов и изъяли наркотиков на 10 миллионов гривен.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Задержаны трое участников преступной группировки, которая специализировалась на сбыте наркотических веществ и психотропных средств на территории г. Киева, Киевской, Одесской и других областей Украины (ч. 3 ст. 307 УК Украины)".

 

Детали: По данным следствия, жители Киева и Одесской области организовали канал сбыта кокаина и психотропного вещества МДМА с использованием водителей такси. Оплата осуществлялась в криптовалюте, а часть наркотиков контрабандным путем поставляли в Россию.

Отмечается, что во время документирования преступной деятельности правоохранители провели оперативную закупку кокаина на сумму 4000 долларов. 

 

Во время обысков в Киеве и Одесской области по месту жительства и регистрации членов группировки, изъяли около 1 кг кокаина, более 9000 таблеток МДМА, около 300 г других психотропных веществ, веса, зип-пакеты и другие доказательства преступной деятельности. Стоимость изъятого составляет более 10 миллионов гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрениях и избрании меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: КиевнаркотикиОфис генпрокурора
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