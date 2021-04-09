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Регулятор ЕС начал изучать связь новой редкой реакции с вакциной AstraZeneca

Пятница, 9 апреля 2021, 17:36

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что исследует возможную связь между вакциной AstraZeneca и случаями редкого заболевания кровеносных сосудов.

Об этом говорится в заявлении ЕМА в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Сообщение опубликовано всего через несколько дней после того, как агентство официально подтвердило: образование тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов является очень редким побочным эффектом этой вакцины.

"В базе данных EudraVigilance было зарегистрировано пять случаев этого очень редкого заболевания, которое характеризуется утечкой жидкости из кровеносных сосудов, что вызывает набухание тканей и падение артериального давления", - говорится в заявлении EMA.

Регулятор отметил, что на этом этапе еще не ясно, существует ли причинно-следственная связь между вакцинацией и сообщениями о синдроме капиллярной утечки.

"Эти сообщения являются "сигналом безопасности"- информацией о новых или измененных побочных эффектах, которые могут быть связаны с лекарствами и требуют дальнейшего расследования", - пояснил регулятор ЕС.

Кроме того, агентство заявило, что изучает вакцинацию препаратом Johnson&Johnson из-за сообщений о редких тромбах - известно о четырех серьезных случаях редких тромбов с низким уровнем тромбоцитов, один из которых был летальным, после прививки вакциной Johnson&Johnson.

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