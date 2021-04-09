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Путин пожаловался Эрдогану на "провокации Киева на Донбассе"

Пятница, 9 апреля 2021, 18:08

Российский президент Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким президентом Эрдоганом пожаловался ему на "опасные провокационные действия" Киева на Донбассе.

О разговоре сообщила пресс-служба Кремля, пишет "Европейская правда".

В Кремле заявили, что Эрдоган попросил Путина высказать российский подход "к решению внутриукраинского кризиса".

"Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский Комплекс мер 2015 года. При этом выражена обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии столкновения", - заявили в Кремле.

Как сообщалось, 10 апреля президент Владимир Зеленский посетит Турцию, где проведет встречу с Эрдоганом.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила все большую обеспокоенность США относительно недавней эскалации со стороны России на Донбассе и у границ Украины.

8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель потребовала в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, чтобы РФ прекратила наращивание военной мощи у украинских границ.

Пресс-служба Кремля заявила, что Путин в телефонном разговоре с Меркель обвинил Киев в провокациях и целенаправленном обострении ситуации на линии соприкосновения на Донбассе.



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