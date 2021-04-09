Херсон усиливает карантин

В Херсоне на 6 дней решили усилить карантинные ограничения.

Источник: местное издание "Мост", которое приводит решение городского комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС

Детали: Согласно решению с 00:00 10 апреля по 15 апреля включительно на территории Херсона будут введены дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Будет запрещено:

- пребывание на территориях общего пользования без защитной маски;

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, кроме деятельности по предоставлению услуг по осуществлением адресной доставки и заказов на вынос, деятельности кафе и летних площадок (наполненность не более 50%, режим работы - до 20:00);

- прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;

- деятельность непродовольственных рынков;

- проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных

- прием посетителей учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров, историко-культурных заповедников;

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания, кроме торговой деятельности с осуществлением адресной доставки, осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг.

Предыстория: На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 9 апреля решили ввести "красный" уровень епиднебезпекы в Харьковской области и отменить в Ивано-Франковской.